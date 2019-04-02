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Galatasaray'dan 5 transfer birden! İşte o isimler

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonu yeniden yapılanmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'den gelen rapor doğrultusunda çalışmalar yürütülürken, masada 5 ismin olduğu öğrenildi.

02.04.2019 08:40 - Son Güncelleme: 02.04.2019 08:41
Galatasaray'dan 5 transfer birden! İşte o isimler

FFP kriterleri nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak isteyen G.Saray, bonservis bedeli ödemeden transfer yapma peşinde.

Galatasaray'dan 5 transfer birden! İşte o isimler

Hürriyet'in haberine göre; Aslan bu nedenle, kulüplerinden ayrılması gündemde olan beş ismi yakın takibe aldı.

Galatasaray'dan 5 transfer birden! İşte o isimler

Avrupa kupalarından men cezası almamak için UEFA'nın finansal fair play (FFP) kriterlerini harfiyen uygulayan ve bonservis kısıtı nedeniyle sezon sonunda bedelsiz oyuncu transferlerine imza atmayı planlayan Galatasaray, bu bağlamda beş futbolcuyu gündemine aldı.

Galatasaray'dan 5 transfer birden! İşte o isimler

Devre arasında kadroya dahil olan Christian Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle yaz transfer sezonuna eksi 5 milyon euro ile başlayacak olan Galatasaray'da, mayıs ayında sözleşmesi bitecek 5 futbolcunun ismi masada...

Galatasaray'dan 5 transfer birden! İşte o isimler

RYAN BABEL
Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel'in ismi ilk sırada...

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