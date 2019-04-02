Galatasaray'dan 5 transfer birden! İşte o isimler
Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonu yeniden yapılanmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'den gelen rapor doğrultusunda çalışmalar yürütülürken, masada 5 ismin olduğu öğrenildi.
02.04.2019 08:40
- Son Güncelleme: 02.04.2019 08:41
FFP kriterleri nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak isteyen G.Saray, bonservis bedeli ödemeden transfer yapma peşinde.
Hürriyet'in haberine göre; Aslan bu nedenle, kulüplerinden ayrılması gündemde olan beş ismi yakın takibe aldı.
Avrupa kupalarından men cezası almamak için UEFA'nın finansal fair play (FFP) kriterlerini harfiyen uygulayan ve bonservis kısıtı nedeniyle sezon sonunda bedelsiz oyuncu transferlerine imza atmayı planlayan Galatasaray, bu bağlamda beş futbolcuyu gündemine aldı.
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RYAN BABEL
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