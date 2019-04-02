Galatasaray'dan 5 transfer birden! İşte o isimler

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonu yeniden yapılanmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'den gelen rapor doğrultusunda çalışmalar yürütülürken, masada 5 ismin olduğu öğrenildi.

02.04.2019 08:40 - Son Güncelleme: 02.04.2019 08:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





