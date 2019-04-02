İspanya La Liga'nın 30. haftasında oynanan Villareal - Barcelona maçı nefesleri kesti. 4-4 biten maçta Barcelona, 1 puanı son dakikada bulduğu 2 golle kurtardı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 12. dakikada Coutinho ve 16. dakikada Malcom'un attığı gollerle 2-0 üstünlüğü yakaladı. Daha sonra oyun kontrolünü ele geçireb ev sahibi 23. dakikada Chukwueze'nin attığı golle farkı 1'e indirdi.





İlk yarı bu skorla biterken, ev sahibi Villareal 2. yarıda üst üste bulduğu gollerle farkı açtı. 50. dakikada Ekambi, 62. dakikada Iborra ve 80. dakikada Bacca ile 3 gol birden bulan sarı denizaltılar, skoru 4-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra yıldızları sahneye çıkan Barcelona, uzatma dakikalarında Messi ve Suarez'in golleriyle sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı.

Villareal'de 86. dakikada Alvaro Gonzalez 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ev sahibi bu skorla puanını 30'a yükseltirken 17. sırada kaldı. Lider Barcelona ise puanını 70'e çıkararak en yakın rakibi Atletico Madrid ile puan farkını 10'a yükseltti.