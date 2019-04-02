Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da peş peşe şok yaşanıyor... Muslera'nın bel ağrıları, Nagatomo'nun sakatlığı, Mitroglou derken bu kervana Diagne de katılmıştı. Son olarak bir eksik daha sarı kırmızılıların canını sıktı... Younes Belhanda gıda zehirlenmesi yaşadı. Oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Ancak sarı kırmızılılarda maç öncesi yaşanan son gelişmeler can sıktı. Son dakika bilgisine göre; Muslera, Nagatomo, Mitroglou, Diagne derken Belhanda, şok etkisi yarattı.

BELHANDA ZEHİRLENDİ!

Gıda zehirlenmesi yaşayan Faslı oyuncu Yeni Malatyaspor kadrosundan çıkarıldı. Belhanda'nın tedavisine başlanırken oyuncunun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Ancak Faslı oyuncunun tedbir amaçlı şekilde riske edilmeyeceği de gelen bilgiler arasında...