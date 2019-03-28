Adem Ljajic’e çözüm aranıyor

Sezon sonunda Adem Ljajic'in opsiyonu için 6.5 milyon Euro ödemek zorunda olan Beşiktaş Yönetimi'nin bu rakamı mali kriz nedeniyle verecek durumda olmadığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman'ın bu futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Torino ile bir görüşme yaparak çıkış yolu arayacağı öğrenildi. Seçenekler arasında bu oyuncuya opsiyon bedeli ödemeden 1 yıl daha kiralanmasının gündemde olduğu öne sürüldü. 2 taraf arasında görüşmelerin yakında başlaması bekleniyor.
- Spor
- 28.03.2019
- Gazete
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