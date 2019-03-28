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’e çözüm aranıyor

’ni Sırp futbolcu için sezon sonunda ödenecek 6.5 milyon Euro opsiyon bedeli düşündürüyor. Yönetimin bu parayı ödemeden ’ya farklı bir seçenek sunması bekleniyor.

Adem Ljajic’e çözüm aranıyor
Sezon sonunda Adem Ljajic'in opsiyonu için 6.5 milyon Euro ödemek zorunda olan Beşiktaş Yönetimi'nin bu rakamı mali kriz nedeniyle verecek durumda olmadığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman'ın bu futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ile bir görüşme yaparak çıkış yolu arayacağı öğrenildi. Seçenekler arasında bu oyuncuya opsiyon bedeli ödemeden 1 yıl daha kiralanmasının gündemde olduğu öne sürüldü. 2 taraf arasında görüşmelerin yakında başlaması bekleniyor.

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