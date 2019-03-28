Fenerbahçe'de transfer harekatı! Tam 4 yıldız birden...
Fenerbahçe, Belçika'da forma giyen 23 yaşındaki Ampomah'ın yanı sıra 3 yıldızın daha peşine düştü. Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak Sarı Lacivertli takım yapacağı transferlerle kadroyu da gençleştirmek istiyor.
28.03.2019 08:30
- Son Güncelleme: 28.03.2019 08:31
Fenerbahçe'de önceki gün ortaya atılan Nana Ampomah iddiası Belçika basınında da gündem oldu.
Voetbalkrant.com sitesi, sarı-lacivertli kulübün 23 yaşındaki oyuncu için devredeki takımlar arasında yer aldığını duyurdu.
Waasland-Beveren'de forma giyen genç sol kanat için Fenerbahçe'nin teklifinin 3 milyon euro olduğu iddia edildi.
Ampomah ile Antwerp FC, KAA Ghent, KRC Genk ve Club Brugge'ün de ilgilendiği haberde aktarıldı.
STİLİ ONYEKURU'YA BENZİYOR
Waasland-Beveren ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Ampomah bu sezon 22 maçta 7 gol, 6 asistlik performansıyla göz doldurdu.