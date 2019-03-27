Ne Cristiano Ronaldo ne de Lionel Messi! İşte dünyanın en değerli futbolcusu...

Dünya genelinde değeri 50 milyon Euro'nun üstündeki futbolcular incelendi. Ortaya çıkan verilere göre 87 futbolcudan en değerlisi 229 milyon Euro'yla PSG'nin yıldızı Neymar oldu. İkinci sırada 215 milyon Euro'yla Kylian Mbappe yer alıyor. Lionel Messi'nin değeri 203 milyon Euro. Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ise en değerli 8 oyuncu arasında değil...



27.03.2019 21:39 - Son Güncelleme: 27.03.2019 21:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





