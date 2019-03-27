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için geri sayım

Skrtel’in Parma ile anlaşmasının ardından gözler stoper ine çevrildi. İtalyan basını bir kez daha için 1 numaralı adayın olduğunu yazdı.

Zapata için geri sayım
Önümüzdeki yaz sezonunda en hareketli takımın Fenerbahçe olacağını neredeyse kesin gibi. Martin Skrtel'in Parma ile 2 yıllık anlaşmaya varsanını ardından gözler stoper transferine çevrilmiş durumda. Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki Kolombiyalı stoper Zapata ile Fenerbahçe'nin imza aşamasına geldiği ifade ediliyor. Daha önce de Zapata'yı Fenerbahçe'ye yazan İtalyan basını bir kez daha Kolombiyalı stoperin Fenerbahçe'ye gideceğini iddia etti.

FENER'İN TEKLİFİ İYİ...
Tuttosport " iyi bir teklif alrdı. Onun için 1 numaralı aday " yorumunu yaptı.

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