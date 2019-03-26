İşte Türkiye işte Milli Takım... Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş yönetiminde Euro 2020 elemelerinde 2'de 2 yaptı. 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu röveşata ile içeri çevirdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Hasan Ali sağ ayağıyla golü attı: 1-0.
- Spor
- 26.03.2019
- Gazete
Milliler Moldova’ya 4 attı! Güneş’le 2’de 2 yaptı
Müthiş bir futbol ortaya koyan Ay-Yıldızlılar perdeyi 24’te Hasan Ali Kaldırım ile açtı. 26’da Cenk 2. golü attı. İkinci yarı Cenk ve Kaan Ayhan ile 4-0 ’ı bulan Milli Takımımız, Euro 2020 elemelerinde 6 puana ulaştı.
İşte Türkiye işte Milli Takım... Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş yönetiminde Euro 2020 elemelerinde 2'de 2 yaptı. 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu röveşata ile içeri çevirdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Hasan Ali sağ ayağıyla golü attı: 1-0.
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