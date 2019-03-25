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  • 25.03.2019 14:31
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 15:12

Son dakika: Başkanı 'in basın toplantısı ertelendi

'da ibrasızlık kaosu sonrası basın toplantısı düzenleyecek. Mustafa Cengiz'in 25 Mart günü saat 14.30'da yapacağı basın toplantısı 15.30'a ertelendi.

Mali Kurulu'nda, Başkan ve yönetiminin ibraz edilmemesi kulüpte bir deprem etkisi yarattı. Galatasay Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün 14.30'da düzenleyeceği basın toplantısı 15.30'a ertelendi.

HINCAL ULUÇ'TAN TEPKİ
Toplantıyı yerinde takip etmek üzere Türk Telekom Stadyumu'nda gelen duayen gazeteci Hıncal Uluç, Cengiz'in bu kararına tepki göstererek stadı terk etti.

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