Galatasaray Mali Kurulu'nda, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibraz edilmemesi kulüpte bir deprem etkisi yarattı. Galatasay Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün 14.30'da düzenleyeceği basın toplantısı 15.30'a ertelendi.



HINCAL ULUÇ'TAN TEPKİ

Toplantıyı yerinde takip etmek üzere Türk Telekom Stadyumu'nda gelen duayen gazeteci Hıncal Uluç, Cengiz'in bu kararına tepki göstererek stadı terk etti.