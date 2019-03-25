Galatasaray'da ibrasızlık depremi 'Bu işi planlamışlar'
Galatasaray Mali ve İdari Genel Kurul'dan çıkan çıkan 'ibrasızlık' kararının etkiler devam ediyor. Mustafa Cengiz ve yönetimi, 23 Mart 2019'da 358 üye tarafından idari olarak ibra edilmedi. Şimdi yönetimin 1 ay içerisinde seçime gitmek zorunda. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru "Eski başkanlar ve başkan adayları, kulübü seçime götürmek için dürüst mücadele yerine organize olup böyle bir yola başvurdu..." dedi.
Galatasaray'da önceki gün yapılan mali ve idari Genel Kurul'da çıkan 'ibrasızlık' kararı gündemi sarstı. 26 Mayıs 2018'de 2 bin 525 oyla başkan seçilen Mustafa Cengiz, 23 Mart 2019'da 358 üye tarafından idari olarak ibra edilmedi. 1 ay içinde yani 23 Nisan'a kadar seçim kararı alması gereken Cengiz yönetimi, çıkan sonuca isyan etti.
'BİR KURUŞU BİLE ÇÖPE ATMADIK'
"Sessiz kalmayacağız. Haksızlığa karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Genel Kurul'daki Divan başkanlığının basiretsizliği olayı bu noktaya getirdi. Kapalı oylama istedik, videolarda her şey mevcut. Görevli kızlar, "Bu kadar kişiyi nasıl sayacağız?" dediler ama yine de kapalı oylamaya geçilmedi."
"Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Mali olarak yaptıklarımız ortada. Galatasaray'ın bir kuruşunu çöpe atmadık. Biz yalan ve yanlışı bilmeyiz. Galatasaray'ın neferiyiz."
'DİNAMİT KOYDULAR'
"Ya seçime gidersiniz ya da ibra olmazsınız" sözlerine boyun mu eğecektik? Eski başkanlar ve başkan adayları dürüst mücadele yerine seçime götürmek için organize olarak böyle bir yola başvurdu. Kürsüdeki konuşmalar uzatıldı. Gece 11'e kadar beklendi. Bin 700 kişinin geldiği GenelKurul'da oylamaya 700'den az üye kaldı."
"Artık bundan sonrasını hukuk çözecek. Ama bu süreç en çok Galatasaray'a zarar verecek.Kulüpte onarılamaz bir yara açtılar. Kulübe dinamiti koydular."