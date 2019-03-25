Galatasaray'da ibrasızlık depremi 'Bu işi planlamışlar'

'BİR KURUŞU BİLE ÇÖPE ATMADIK'

"Sessiz kalmayacağız. Haksızlığa karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Genel Kurul'daki Divan başkanlığının basiretsizliği olayı bu noktaya getirdi. Kapalı oylama istedik, videolarda her şey mevcut. Görevli kızlar, "Bu kadar kişiyi nasıl sayacağız?" dediler ama yine de kapalı oylamaya geçilmedi."

"Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Mali olarak yaptıklarımız ortada. Galatasaray'ın bir kuruşunu çöpe atmadık. Biz yalan ve yanlışı bilmeyiz. Galatasaray'ın neferiyiz."