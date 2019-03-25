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  • 25.03.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 15:15

'dan hakem 'e görev

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

UEFA'dan Türk hakeme görev!

Türk hakemlerinden , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri () F Grubu'nda Romanya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları arasında yarın oynanacak EURO 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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