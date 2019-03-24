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  • 24.03.2019 13:16
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 13:16

'da ibra krizi! mahkemeye gidiyor

'da ibra krizi sürüyor. Dün yaşanan olaydan sonra ve yönetiminin yapılan Genel Kurul ile ilgili mahkemeye başvuracağı ve en geç salı günü bir basın toplantısı düzenleyeceği iddia edildi.

G.Saray'da ibra krizi! Yönetimden flaş karar

Olağan Mali Genel Kurulda, ilk sayım sonrasında kapalı usul ile ibra oylamasının yapılmasını isteyen ve bu talepleri reddedilen yönetimi, genel kurulu mahkemeye taşıma kararı aldı.

Mali Genel Kurulda idari ( yönetsel) bakımdan ibra edilmeyen Galatasaray yönetiminin Pazartesi günü yapacağı son değerlendirme toplantısının ardından avukatları aracılığı ile hukuki yollara başvuracağı öğrenildi.

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik de, sosyal medya hesabından ibra oylamasının görüntülerini paylaşıp 'Evet' diyen üye sayısının ilk sayımda fazla olduğunu belirtti.

Recevik, twitter hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Bu görüntülerinde mahkemede kullanılması bekleniyor

Ayrıca Galatasaray Başkanı ve yönetim kurulu ayrıca en geç Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı kırmızılılar, yaşanan genel kurul ve bundan sonraki süreç hakkında düşüncelerini dile getirip önemli açıklamalarda bulunacak.

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