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  • 23.03.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 17:56

kulüp başkanları ile bir araya geldi

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla Adile Sultan Yalısı'nda bir araya geldi.

Binali Yıldırım kulüp başkanları ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ; Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen görüşmeye Beşiktaş Kulübü Başkanı , Fenerbahçe Kulübü Başkanı , Galatasaray Kulübü Başkanı ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.

'KULÜP BAŞKANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM'

Binali Yıldırım, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kulüplerimiz Milli Mücadele günlerinde işgal kuvvetlerine karşı yürütülen harekete de destek olmuşlardı. Şehit olan sporcularımız oldu. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de futbol hepimizi ortak payda da buluşturdu. Bu akşam Türk futboluna hizmet eden güzide kulüplerimizin değerli başkanlarıyla bir araya geldik. Belediye başkanlığımız döneminde hayata geçirmek istediğimiz projeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Katılımları için kulüp başkanlarımıza tekrar teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

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