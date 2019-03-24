Galatasaray'ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu olacak

Galatasaray'ın, dün yapılan Mali ve İdari Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı. 13 saat süren toplantı sırasında Mustafa Cengiz yönetimi, ilk dönemiyle mali ve idari yönden ibra edilirken; 2. dönem mali yönden ibrayı aldı ancak 27 oy farkla yönetsel olarak aklanmadı. 29 Mayıs- 31 Aralık 2018 idari yönden yapılan oylamada oylar yakın görününce iki kez daha sayıma geçildi. Cengiz ve yönetimi 358'e 331 oyla aklanmadı. Bu şok karar üzerine Mustafa Cengiz yönetiminin bir ay içinde yani 23 Nisan'a kadar seçim kararı alması gerekiyor. Tüzük gereği ise Mustafa Cengiz bir dönem aday olamayacak ve başkanlığı düşecek.

Galatasaray'daki gelişmeleri SABAH'ın iki deneyimli yazarı Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk değerlendirdi.