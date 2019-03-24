Galatasaray'ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu olacak
Galatasaray'da 13 saat süren Mali Genel Kurul sonrası ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi aklanamadı. Tüzük gereği bir ay içinde seçim kararı alması gereken Galatasaray'da şu anki başkan ve yönetimden kimse aday olamayacak. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk ise kulislerde konuşulan başkan adayının ismini açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın, dün yapılan Mali ve İdari Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı. 13 saat süren toplantı sırasında Mustafa Cengiz yönetimi, ilk dönemiyle mali ve idari yönden ibra edilirken; 2. dönem mali yönden ibrayı aldı ancak 27 oy farkla yönetsel olarak aklanmadı. 29 Mayıs- 31 Aralık 2018 idari yönden yapılan oylamada oylar yakın görününce iki kez daha sayıma geçildi. Cengiz ve yönetimi 358'e 331 oyla aklanmadı. Bu şok karar üzerine Mustafa Cengiz yönetiminin bir ay içinde yani 23 Nisan'a kadar seçim kararı alması gerekiyor. Tüzük gereği ise Mustafa Cengiz bir dönem aday olamayacak ve başkanlığı düşecek.
Galatasaray'daki gelişmeleri SABAH'ın iki deneyimli yazarı Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk değerlendirdi.
LEVENT TÜZEMEN: İKİNCİ ADNAN POLAT VAKASI!
Galatasaray camiası ikinci Adnan Polat vakasına tanık oldu. Başkan Mustafa Cengiz tıpkı Polat gibi mali yönden ezici bir üstünlükle ibra olurken, küçük bir farkla idari yönden ibra edilmedi. Bu süreci başlatan en büyük faktör başkan Cengiz'in Divan toplantısında mali kongre öncesi üyelere karşı yaptığı ibrasızlık restiydi.
Gün boyu kürsüye çıkıp konuşanlar başkan Cengiz'in yanlış söylemlerini, hatalı davranışlarını belgeleriyle ortaya döktü. Bu idari ibrasızlık sonrası tüzük gereği Galatasaray yönetimi seçime gidecek. Ve başkan Cengiz bir dönem başkanlığa adaylığını koyamayacak. Dilerim bu kaos süreci futbol takımının şampiyonluk yarışına zarar vermez.
BÜLENT TİMURLENK: GALATASARAY'IN RAKİBİ G.SARAY!
30 milyon taraftarı olduğunu söyleyen bir spor kulübünün en fazla 5-6 bin kişiyle seçim yapması ya da dün olduğu gibi 350 oyla yönetimi ibra etmemesinin spor endüstrisinde bir karşılığı yok. CAS'tan iyi haberi alan Mustafa Cengiz yönetimi iletişim, sosyal medya, santrfor transferini yaz döneminde yapmama ya da yeni tesisler birçok konuda eleştirilebilir ve hatta başarısız bulunabilir ama 14 aylık dönemde getirdikleri noktada idari ibrasızlığın mantıklı bir açıklaması yok.
Yüz milyonlarca borç ve bütçelerle yönetilen bir kulüpte "başarısızlık" eğer alkış ve naralarla noktalanıyorsa bunun 30 milyon taraftarda karşılığı var mı bu da sorgulanmalı. Galatasaray seçime gidecek, (büyük bir ihtimalle de Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu aday olacak) şampiyonluk yarışında artık en büyük rakipleri Başakşehir değil bu seçim kaosu...