Sarı lacivertli ekibin son çeyrekte 08.44 kala yaptığı hücumda topsuz oyunda bir anda sağ bacağından sakatlanıp yere yığılan Guduric, karşılaşmaya devam edemedi.



Fenerbahçe taraftarları da büyük üzüntü yaşarken, Guduric'in acıdan dolayı bağırması da dikkat çekti.



Takım arkadaşları Sırp oyuncunun kollarını omuzlarına alıp, saha dışına kadar ona eşlik etti.

AYNI BÖLGEDEN SAKATLANDI

TOFAŞ maçında son çeyrekte topsuz oyunda sakatlık geçiren Marko Guduric'in daha önce burkulan sağ ayak bileği yine burkuldu.

Sakatlığın ciddiyetine dair net bilgi, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe Beko Koçu Zeljko Obradovic, TOFAŞ maçı sonrası basın toplantısında Jan Vesely, Luigi Datome ve Kostas Sloukas'ta da sakatlık sorunları olduğunu belirtti.