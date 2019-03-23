Mali genel kurulda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ardından söz alan Ozan Korkut, sert açıklamalarda bulundu. Galatasaray Genel Kurulu'nda konuşan Korkut, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Türkiye'de statlarını kendi imkanlarıyla yapan iki kulüp Fenerbahçe ve Beşiktaş'tır" açıklamalarına Mustafa Cengiz'in yanıt vermemesini eleştirdi ve şunları söyledi:

Korkut'un tansiyon yükselten sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"BAŞKAN BİZE ASLAN, DIŞARIDA KEDİ"

"Galatasaray sistematik bir saldırı altındadır. Trabzonspor'un yöneticileri Galatasaray maçından sonra şehitlerimiz üzerinden açıklama yapıyor. Bizim vatanseverliğimizi sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Galatasaray, şehitleri yüzünden mezun verememiş bir kulüptür. Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanları statlarını kendi imkanlarıyla yaptıklarını, Galatasaray'ın ise devlete yük olduğunu söyledi. İçeride bize karşı aslan olan ama dışarıda kedi gibi davranan başkanımızdan buna cevap yok. 180 derece değişen fikirleriniz, Galatasaray'ın hangi değerleriyle bağdaşıyor? Biz pilav yeriz, döner yeriz ama bu köfteyi yemeyiz."

"Sizin 'Beka sorunu var' söyleminizi anlamadım. 14 aydır bu kulübün başkanısınız. 14 ayda ne yaptınız da beka sorununu konuşur hale geldik. Bunu da merak ediyorum."

"Marka bu muydu?" diye teyit alıyor. Umarım reklam anlayışınız bu değildir. Üyelik sürecini de yanlış yürüttüğünüz düşüncesindeyim. Yanlış yapılır, düzeltilir. Hangi kesimden olursa olsun, bu üyelik sürecini yanlış yönettiniz."

"TFF BAŞKAN ADAYIM CENGİZ"

Ayrıca Ozan Korkut, haziran ayında yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı seçiminde de adayının Mustafa Cengiz olduğunu sözlerine ekledi.