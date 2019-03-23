Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş ve Belözoğlu ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Arnavutluk-Türkiye maçında elde ettikleri galibiyet dolayısıyla tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş ve Belözoğlu ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Arnavutluk-Türkiye maçında elde ettikleri galibiyet dolayısıyla tebriklerini iletti.
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