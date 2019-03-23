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  • 23.03.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 09:27

Başkan Erdoğan'dan 'a kutlama

, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kutladı.

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