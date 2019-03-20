Bugünkü
Takvim

Güneş’in yıldızı olurum

, ’le çalıştığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “İnşallah Güneş’in yıldızı olurum” dedi.

Güneş’in yıldızı olurum
Ozan Kabak iddialı açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın yıldızı, Şenol Güneş'le çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İnşallah ben de Şenol Güneş'in çıkardığı yıldızlardan biri olurum" dedi.

AVANTAJ SAĞLARIZ
Arnavutluk ve Moldova maçlarından 3 puanla ayrılmayı çok istediklerini söyleyen Ozan Kabak, "İyi çalışıyoruz. Tek konsantrasyonumuz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak. Böylece önemli bir avantaj yakalarız" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGüneş’in yıldızı olurum
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri