Güneş’in yıldızı olurum

Ozan Kabak iddialı açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın yıldızı, Şenol Güneş'le çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İnşallah ben de Şenol Güneş'in çıkardığı yıldızlardan biri olurum" dedi.



AVANTAJ SAĞLARIZ

Arnavutluk ve Moldova maçlarından 3 puanla ayrılmayı çok istediklerini söyleyen Ozan Kabak, "İyi çalışıyoruz. Tek konsantrasyonumuz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak. Böylece önemli bir avantaj yakalarız" ifadesini kullandı.