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  • 20.03.2019 03:43
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 03:43

için iddiası!

'in stoper i listesine Stuttgart'ta forma giyen 'ı aldığı iddia edildi.

Ozan Kabak için Real Madrid iddiası!

Sezon sonunda yeni bir 'Los Galacticos' kurması beklenen 'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu listesine aldığı ileri sürüldü.

"OZAN KABAK LİSTEDE"
'nın önde gelen gazetelerden Marca'da yer alan haberde; "'ın transfer listesinde gelecek vaat eden Ozan Kabak ve Skriniar gibi isimler bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

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