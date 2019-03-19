Ozan Kabak için Real Madrid iddiası!

Sezon sonunda yeni bir 'Los Galacticos' kurması beklenen Real Madrid'in Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

"OZAN KABAK LİSTEDE"

İspanya'nın önde gelen gazetelerden Marca'da yer alan haberde; "Zinedine Zidane'ın transfer listesinde gelecek vaat eden Ozan Kabak ve Skriniar gibi isimler bulunuyor" ifadeleri yer aldı.