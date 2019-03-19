Arnavutluk - Türkiye maçının ne zaman ve saat kaçta olduğu sporseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başında çıkacağı karşılaşma şimdiden merak ediliyor. Peki, Arnavutluk- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Arnavutluk Türkiye maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar..

ARNAVUTLUK- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020'nin başlamasına az bir zaman kala sporseverler Arnavutluk - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Arnavutluk-Türkiye maçı 22 Mart Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

EURO 2020 hedefi doğrultusunda elemelerde H Grubu'ndaki macerası, 22 Mart tarihinde Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Eskişehir'de Moldova ile oynanacak maçlarla başlayacak A Milli Futbol Takımımızda aday kadro belli oldu.

Şenol Güneş; Lider Başakşehir'den 4, Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den 2, Galatasaray'dan 1, Trabzonspor'dan 2 ve Bursaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Kayserispor, Antwerp, Lille, Leicester City, Düsseldorf, Sassuolo, Stuttgart, Wolfsburg, Celta Vigo, Milan ve Everton'dan 1 futbolcu kadroya dahil etti.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER

Kaleciler: Mert Günok(Başakşehir), Muhammed Şengezer(Bursaspor), Uğurcan Çakır(Trabzonspor), Sinan Bolat(Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül(Beşiktaş), Zeki Çelik(Lille), Çağlar Söyüncü(Leicester City), Kaan Ayhan(Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak(Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Emre Taşdemir(Galatasaray)

Orta Saha: Deniz Türüç(Kayserispor), Efecan Karaca(Alanyaspor), Yusuf Yazıcı,(Trabzonspor) Dorukhan Toköz(Beşiktaş), Emre Belözoğlu(Başakşehir), İrfan Can Kahveci(Başakşehir), Mahmut Tekdemir(Başakşehir), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Okay Yokuşlu(Celta Vigo), Yunus Mallı(Wolfsburg), Emre Kılınç(Sivasspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)