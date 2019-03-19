Karaman imzalayacak

Trabzonspor yönetim kurulu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ünal Karaman ile lig bitmeden masaya oturacak. Karaman'ın yönetime, "Şartları siz belirleyin" diyeceği öğrenildi.
3 YILDIZ ARADAN SONRA DÖNÜYOR!
Trabzon'da sakatlıkları bulunan Pereira, Abdülkadir Ömür ve Yusuf, milli aradan sonra takıma dönecek.
3 YILDIZ ARADAN SONRA DÖNÜYOR!
Trabzon'da sakatlıkları bulunan Pereira, Abdülkadir Ömür ve Yusuf, milli aradan sonra takıma dönecek.
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