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Karaman imzalayacak

Karaman imzalayacak
Trabzonspor yönetim kurulu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ünal Karaman ile lig bitmeden masaya oturacak. Karaman'ın yönetime, "Şartları siz belirleyin" diyeceği öğrenildi.

3 YILDIZ ARADAN SONRA DÖNÜYOR!
Trabzon'da sakatlıkları bulunan Pereira, Abdülkadir Ömür ve Yusuf, milli aradan sonra takıma dönecek.

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