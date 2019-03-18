100 değil 200 bin feda olsun Trabzon Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 100 bin Euro daha alacak Nwakame için bu sözleri sarfetti.

Sezon başında Trabzonspor ile sözleşme imzalarken 1 milyon Euro isteyen ancak bu isteği kabul edilmeyip kendisine 900 bin Euro verilen Nwakaeme, toplamda 19 gol veya asiste ulaşırsa ekstra 100 bin Euro daha istemiş ve bu isteği kabul edilmişti. Nwakeme'nin 100 bin Euro'yu almasına 4 golllük katkı kaldı.



BİZ SADECE SAYGI DUYARIZ

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "100 değil 200 bin Euro feda olsun. Kendisine güvenen ve sözleşmesine bu maddeyi ekleten oyuncuya biz sadece saygı duyarız" dedi.



Yunus EMRE SEL