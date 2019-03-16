Bugünkü
Takvim

Florya’da endişesi

İstatistikler zorlu maç öncesinde ’ı tedirgin ediyor.

Florya’da Bursa endişesi
Ligdeki 12 deplasman maçından sadece 5'ini kazanabilen Galatasaray'da Bursa sınavı öncesi endişe hakem... Sarı-Kırmızılılar'ın rakibinin evinde oynadığı 57 maçta 16 galibiyete karşın 20 yenilgi alması da sıkıntıları artırıyor. Buna rağmen futbolcuların çok hırslı olması yüzleri güldürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFlorya’da Bursa endişesi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri