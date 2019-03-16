Florya’da Bursa endişesi

Ligdeki 12 deplasman maçından sadece 5'ini kazanabilen Galatasaray'da Bursa sınavı öncesi endişe hakem... Sarı-Kırmızılılar'ın rakibinin evinde oynadığı 57 maçta 16 galibiyete karşın 20 yenilgi alması da sıkıntıları artırıyor. Buna rağmen futbolcuların çok hırslı olması yüzleri güldürüyor.