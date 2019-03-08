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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile yaşadığı diyalog nedeniyle hakkında rapor tutulan ve PFDK'ya sevk edilen Fırat Aydınus'la ilgili TFF de harekete geçt. Aydınus'un maç esnasında yardımcısına küfür ettiği iddia ediliyor. Fırat Aydınus'un küfürlerine maruz kalan Yusuf Bozdoğan ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

08.03.2019 17:11 - Son Güncelleme: 08.03.2019 17:34
Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Evkur Yeni Malatya - Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan arasında yaşandığı belirtilen kavga ile ilgili TFF soruşturma başlattı.

Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı....." diye küfür ettiği belirtildi.

Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Cenk Altun'un durumu federasyona ilettiği kaydedildi.

Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Aydınus'un da bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartıştığı, Altun'un da bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak olayı anlattığı bildirildi.

Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Güreli yaşananlarla ilgili rapor isterken, büyük skandal nedeniyle MHK soruşturma başlattı.

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