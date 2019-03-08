Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile yaşadığı diyalog nedeniyle hakkında rapor tutulan ve PFDK'ya sevk edilen Fırat Aydınus'la ilgili TFF de harekete geçt. Aydınus'un maç esnasında yardımcısına küfür ettiği iddia ediliyor. Fırat Aydınus'un küfürlerine maruz kalan Yusuf Bozdoğan ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
08.03.2019 17:11
- Son Güncelleme: 08.03.2019 17:34
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