Süper Lig'de pazar günü oynanan Malatyaspor-Başakşehir mücadelesinin ardından karşılaşmanın hakemleri arasında kavga yaşandığı ifade edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Disiplin Kurulu Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi.

NASIL YAŞANDI?

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, yardımcısı Yusuf Bozdağan'a küfrediyor ve ikili maçın ardından hakem odasında kavga ediyor. Olayın büyümesi üzerine temsilci Dr. Cenk Altun durumu TFF'ye aktarıyor. Altun'un TFF'yi aradığnı öğrenen Aydınus bu kez temsilci ile tartışıyor. Son olarak temsilci Altun, TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak yaşananları aytıntılı olarak anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor.





AYDINUS KÜÇÜK BİR TARTIŞMA DEDİ

Tecrübeli hakem, olayın küçük bir tartışma olduğunu söylese de, Disiplin Kurulu Aydınus'u PFDK'ya sevk etti.

Olayın üstünün örtülmesini istemeyen MHK yetkililerinin, bu süreci yakından takip edeceği öğrenildi.

Eğer ceza üç ayı geçerse Aydınus'un hakemlik hayatı tehlikeye girebilir.





