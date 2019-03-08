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  • 08.03.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 11:27

tarafından 'ya sevk edildi

Malatyaspor-Başakşehir maçının ardından yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği ve kavga ettiği iddia edilen 'ya sevk edildi.

Abartmayın demişti! PFDK'ya sevk edildi

'de pazar günü oynanan Malatyaspor-Başakşehir mücadelesinin ardından karşılaşmanın hakemleri arasında kavga yaşandığı ifade edilmişti. Bu gelişmelerin ardından 'ya sevk edildi.

NASIL YAŞANDI?
Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, yardımcısı Yusuf Bozdağan'a küfrediyor ve ikili maçın ardından hakem odasında kavga ediyor. Olayın büyümesi üzerine temsilci Dr. Cenk Altun durumu 'ye aktarıyor. Altun'un TFF'yi aradığnı öğrenen Aydınus bu kez temsilci ile tartışıyor. Son olarak temsilci Altun, TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak yaşananları aytıntılı olarak anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor.

AYDINUS KÜÇÜK BİR TARTIŞMA DEDİ
Tecrübeli hakem, olayın küçük bir tartışma olduğunu söylese de, Disiplin Kurulu Aydınus'u PFDK'ya sevk etti.

Olayın üstünün örtülmesini istemeyen MHK yetkililerinin, bu süreci yakından takip edeceği öğrenildi.

Eğer ceza üç ayı geçerse Aydınus'un hakemlik hayatı tehlikeye girebilir.


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