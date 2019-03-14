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  • 14.03.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 15:52

'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

'de 26'ncı haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Açıklanan listede en çok dikkat çeken ise 27 hafta sonra Medipol Başakşehir maçına atanan Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Süper Lig'de dikkat çeken hakem ataması

'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada maçların 15-17 Mart tarihleri arasında oynanacağı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Toto Süper Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Mart 2019, Spor Toto 1. Lig 26. hafta karşılaşmaları 15, 16, 17 Mart 2019, TFF 2. Lig 27. hafta karşılaşmaları 16 ve 17 Mart 2019, TFF 3. Lig 27. hafta karşılaşmaları ise 16 ve 17 Mart 2019 tarihinde oynanacak. Müsabaka programları şu şekilde;

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