Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus – Atletico Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. 2-0'lık ilk maçın rövanşında kendi evinde zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Juventus taraftarının önünde tur sevinci yaşamak istiyor. Peki, Atletico Madrid ilk maçın avantajını koruyabilecek mi? İlk maçı 2-0 kaybeden Juventus, kendi sahasında zorlu bir mücadeleye çıkacak. 12 Mart Juventus Atletico Madrid maçı şifresiz veren kanallar listesini haberimizde detaylı olarak verdik. Ayrıca Juventus Atletico Madrid maçını uydudan veren kanalları da listeledik.

12 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus Atletico Madrid maçı şifresiz veren kanallar

Arena Sport 1

Arena Sport 4

Benfica TV

Pyramids TV

Sports 1

ESPN

12 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus Atletico Madrid maçı uydudan veren kanallar

JUVENTUS, ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki ekibin kozlarını paylaşacağı önemli mücadele 12 Mart 2019 Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Björn Kuipers'in düdük çalacağı karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

JUVENTUS, ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny; Bonucci, Chiellini, Cancelo, Alex Sandro; Bentancur, Matuidi, Pjanic, Dybala; Mandzukic, Ronaldo

Atletico Madrid: Jan Oblak; Gimenez, Godin, Arias, Filipe Luis; Partey, Rodrigo, Correa, Saul Niguez; Griezmann, Morata

DİEGO COSTA CEZALI

Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Alex Sandro'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Mattia Sciglio, Barzagli, Khedira ve Douglas Costa sahada yer alamayacak. Atletico Madrid'de ise Thomas Partey ve Diego Costa sarı kart cezaları nedeniyle Filipe Luis ile Lucas Hernandez ise sakatlıkları nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacaklar.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Atletico Madrid'in golcü oyuncusu Diego Costa, iki aylık sakatlığının ardından sahalara geri döndü ancak tam olarak hazır olmayan yıldız futbolcunun bu karşılaşmada ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Juventus karşısına 4-4-2 dizilimiyle çıkması beklenen Simeone'nin hücum ikilisini Griezmann ve Morata'dan oluşturması bekleniyor. Öte yandan İspanyol ekibinde Lucas Hernandez'in sakatlığı devam ederken Koke'nin ise durumu şüpheli.

Juventus'ta ise Leonardo Bonucci ile Giorgio Chellini sevinci yaşanıyor. Sakatlığı atlatıp hafta sonu 3-0 kazanılan Frosinone maçında süre alan ikilinin Atletico Madrid deplasmanında da stoper tandemini oluşturması bekleniyor. Torino devinde sakatlığı devam eden Juan Cuadrado ise Madrid deplasmanında forma giyemeyecek.

ATLETİCO MADRİD - JUVENTUS

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

70. dakikada Atletico Madrid, Morata ile bir gol buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle gol iptal edildi.

78. dakikada duran topla başlayan pozisyonda Gimenez, Atletico'yu öne geçirdi.

83. dakika bir başka savunmacı Godin sahneye çıkarak skoru belirledi: 2-0.

Atletico Madrid, Juventus'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Juventus turu nasıl geçer?

Juventus bu gece kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan Juventus'un turu geçmesi için İspanyol ekibini en az 3 farklı skorla yenmesi ya da maçı 2-0'dan uzatmalara götürerek kazanması gerekiyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

BUGÜN

Manchester City - Schalke

Saat: 23.00

Juventus - Atletico Madrid

Saat: 23.00

YARIN

Bayern Münih - Liverpool

Saat: 23.00

Barcelona - Lyon

Saat: 23.00

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Manchester City - Schalke

Yayın: beIN Sports 2

Juventus - Atletico Madrid

Yayın: beIN Sports 1