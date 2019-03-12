Bugün hangi maçlar var? Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynanacak. Kazanan takımların bir üst tura çıkacağı karşılaşmalra ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var? İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş fikstürü...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

BUGÜN

Manchester City - Schalke

Saat: 23.00

Juventus - Atletico Madrid

Saat: 23.00

YARIN

Bayern Münih - Liverpool

Saat: 23.00

Barcelona - Lyon

Saat: 23.00

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Manchester City - Schalke

Yayın: beIN Sports 2

Juventus - Atletico Madrid

Yayın: beIN Sports 1

SON 16 TURU İLK KARŞILAŞMALAR

SCHALKE - MANCHESTER CİTY

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Schalke 04, İngiliz devi Manchester City'yi konuk etti. Manchester City, Schalke defansının büyük hatasında Agüero'nun golüyle 18. dakikada öne geçti.

Oyunu üstün götüren İngiliz ekibine ilk şok 38'de geldi. Otamendi'nin elle müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı. Topun başına gelen Bentaleb skoru eşitledi.

İlk yarının normal süresi sona ermek üzereyken bu kez Fernandinho'nun müdahalesiyle hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bentaleb, bir kez daha topu ağlara yollayarak skoru Schalke 04 lehine çevirdi: 2-1.

Maçın 2. yarısında skoru dengelemeye çalışan Manchester City'de ilk penaltıya sebebiyet veren Otamendi, 2. kırmızı kartını görerek 68'de oyundan atıldı.

85. dakikada Schalke 04'ün eski oyuncusu Sane, müthiş bir golle skoru eşitledi: 2-2.

90. dakikada Sterling, Alman ekibinin savunmasını zayıf yakaladı ve maçın sonucunu belirledi: 3-2.

ATLETİCO MADRİD - JUVENTUS

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

70. dakikada Atletico Madrid, Morata ile bir gol buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle gol iptal edildi.

78. dakikada duran topla başlayan pozisyonda Gimenez, Atletico'yu öne geçirdi.

83. dakika bir başka savunmacı Godin sahneye çıkarak skoru belirledi: 2-0.

Atletico Madrid, Juventus'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.