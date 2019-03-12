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  • 12.03.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 17:15

'ın gündemindeki ile sözleşme uzattı

'ın da peşinde olduğu bilinen Hollandalı ligi ekiplerinden 'un formasını giyen takımı ile yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ı şoke eden haber! Sözleşme uzattı

Hollanda kulüplerinden , genç yıldız 'nün sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

Yapılan duyuruda sözleşme süresinin 2023 yılı olduğu vurgulandı.

Orkun ismi Türkiye'de özellikle 'la anılıyordu.


*Orkun Kökçü

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