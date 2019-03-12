Hollanda kulüplerinden Feyenoord, genç yıldız Orkun Kökçü'nün sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.
Yapılan duyuruda sözleşme süresinin 2023 yılı olduğu vurgulandı.
Orkun ismi Türkiye'de özellikle Beşiktaş'la anılıyordu.
*Orkun Kökçü
Hollanda kulüplerinden Feyenoord, genç yıldız Orkun Kökçü'nün sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.
Yapılan duyuruda sözleşme süresinin 2023 yılı olduğu vurgulandı.
Orkun ismi Türkiye'de özellikle Beşiktaş'la anılıyordu.
*Orkun Kökçü
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