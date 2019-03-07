Godin giderse hedef Marcao Estadio Deportivo gazetesine göre Atletico Madrid eğer Godin’i satarsa yerine Galatasaray’ın Brezilyalı stoperini alacak.

Devre arasında 4 milyon Euro karşılığında Chaves'ten Galatasaray'a transfer olan Marcao kısa sürede dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. İspanyol basınına göre Atletico Madrid, Sambacı ile ilgileniyor.



SIMEONE YAKIN TAKİPTE

Estadio Deportivo gazetesi, Atletico'nun sezon sonunda Diego Godin'i satması durumunda Marcao'yu transfer edebileceğini yazdı. Teknik direktör Diego Simeone'nin genç yıldızın maçlarını sürekli takip ettiği ve olumlu rapor verdiği de ifade edildi. Galatasaray yönetimi de çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Marcao'nun satışını gündemine alacak.