Godin giderse hedef Marcao

Devre arasında 4 milyon Euro karşılığında Chaves'ten Galatasaray'a transfer olan Marcao kısa sürede dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. İspanyol basınına göre Atletico Madrid, Sambacı ile ilgileniyor.
SIMEONE YAKIN TAKİPTE
Estadio Deportivo gazetesi, Atletico'nun sezon sonunda Diego Godin'i satması durumunda Marcao'yu transfer edebileceğini yazdı. Teknik direktör Diego Simeone'nin genç yıldızın maçlarını sürekli takip ettiği ve olumlu rapor verdiği de ifade edildi. Galatasaray yönetimi de çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Marcao'nun satışını gündemine alacak.
SIMEONE YAKIN TAKİPTE
Estadio Deportivo gazetesi, Atletico'nun sezon sonunda Diego Godin'i satması durumunda Marcao'yu transfer edebileceğini yazdı. Teknik direktör Diego Simeone'nin genç yıldızın maçlarını sürekli takip ettiği ve olumlu rapor verdiği de ifade edildi. Galatasaray yönetimi de çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Marcao'nun satışını gündemine alacak.
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