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Fener Bulut’un peşinde

, Dortmund’un 19 yaşındaki yıldızı ’u kadrosuna katmak istiyor

Fener Bulut’un peşinde
FENERBAHÇE çalışmalarına erken başladı. Kadrosunu gençleştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, Alman devi Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Hüseyin Bulut'u kadrosuna katmakta oldukça kararlı...

DAMIEN COMOLLI TEMASA GEÇTİ
10 numara ve kanat forvet mevkisinde oynama yeteneğine sahip olan Hüseyin Bulut için Dortmund'un uzun süreli kontrat teklif ettiği öğrenilirken, yetenekli futbolcunun bu teklifi elinin tersiyle ittiği ve 'ye gelmek istediği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Stuttgart alt yapısından keşfedilip Fenerbahçe'ye transfer edilen Okan Turp için hiçbir özveriden kaçmayan Damien Comolli'nin Hüseyin Bulut için de çalışmalara hız vereceği bildirildi. Fransız spor adamının Alman ekibinin yöneticileriyle temas kurduğu öğrenildi.

ALMANLAR'A GÖRE G.SARAY DA DEVREDE
ALMAN medyasındaki haberlere göre Borussia Dortmund forması giyen genç yıldız Hüseyin Bulut için 'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da devrede olduğu yazıldı. Anlaşılan o ki sezon sonunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşı yaşanacak. Şimdilik Fener bir adım daha önde bulunuyor.

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