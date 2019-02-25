gece son dakika golüylekarşısındapuanı kazananteknik direktörmücadeleyi değerlendirdi., takımın cuma sabahı gelmesinden ötürü yorgun olduğunu belirtirken, "puanı önceden almamız lazımdı ama sonra bıraktık. Bu golün kıymetini bileceğiz" dedi.sözlerine şöyle devam etti: "Hava toplarını alamayınca, son dakikalar da gelincehamlesini düşündük. Sağdan ve soldan ceza sahasına çok top getirdik sonunda da biraz geç de olsa istediğimizi aldık"Cuma 09.00'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Normalde bizim pazartesi, derbinin pazar oynanması gereki. Mitroglou ve Diagne ikilisini zaman zaman birlikte de kullanabiliriz. Bunun için aldık zaten"günboyunca ve maçesnasında dadevam eden karyağışına rağmenzeminimükemmele yakındı.Futbolcular sadecesoğuk havadan etkilendi.Zemin önceki günbrandalarla koruma altınaalınmıştı.