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: Bu golün kıymetini bileceğiz

“Zor maç oldu. Oyuncularımı kutluyorum. 3 puanı önceden almalıydık ama sona bıraktık” . “Cuma sabahı 09.00’da geldik. Pazar maça çıktık. Attığımız bu golün kıymetini bileceğiz”

Bu golün kıymetini bileceğiz
Dün gece son dakika golüyle Akhisarspor karşısında 3 puanı kazanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mücadeleyi değerlendirdi. Terim, takımın cuma sabahı gelmesinden ötürü yorgun olduğunu belirtirken, "3 puanı önceden almamız lazımdı ama sonra bıraktık. Bu golün kıymetini bileceğiz" dedi.



GEÇ DE OLSA İSTEDİĞİMİZİ ALDIK
Terim sözlerine şöyle devam etti: "Hava toplarını alamayınca, son dakikalar da gelince Donk hamlesini düşündük. Sağdan ve soldan ceza sahasına çok top getirdik sonunda da biraz geç de olsa istediğimizi aldık"



CUMA GÜNÜ 09.00'DA GELDİK!
"Cuma 09.00'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Normalde bizim pazartesi, derbinin pazar oynanması gereki. Mitroglou ve Diagne ikilisini zaman zaman birlikte de kullanabiliriz. Bunun için aldık zaten"



'UN ZEMİNİ PARMAK ISIRTTI!
'da gün boyunca ve maç esnasında da devam eden kar yağışına rağmen Türk Telekom Stadı'nın zemini mükemmele yakındı. Futbolcular sadece soğuk havadan etkilendi. Zemin önceki gün brandalarla koruma altına alınmıştı.

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