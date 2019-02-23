Bugünkü
Takvim

Ersun Yanal ortayı üçlüyor

Ersun Yanal, derbide Mehmet Topal, Jailson ve Tolgay’ı aynı anda sahaya sürecek.

Ersun Yanal ortayı üçlüyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elenmenin üzüntüsünü yaşayan Fenerbahçe, bir yandan da çok kritik Beşiktaş derbisine konsantre olmaya çalışıyor.

İLK HEDEF ORTA SAHA...
Teknik patron Ersun Yanal, Zenit maçının 2. yarısında iyi bir görürtü veren Tolgay Arslan'ı Beşiktaş'a karşı oynatmayı planlıyor. Ersun Yanal, Tolgay ile birlikte Mehmet Topal ve Jailson'u da ilk 11'de oynatarak orta sahada pas üstünlüğünü ve
kontrolü ele geçirmeyi planlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriErsun Yanal ortayı üçlüyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri