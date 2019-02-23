Ersun Yanal ortayı üçlüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elenmenin üzüntüsünü yaşayan Fenerbahçe, bir yandan da çok kritik Beşiktaş derbisine konsantre olmaya çalışıyor.
İLK HEDEF ORTA SAHA...
Teknik patron Ersun Yanal, Zenit maçının 2. yarısında iyi bir görürtü veren Tolgay Arslan'ı Beşiktaş'a karşı oynatmayı planlıyor. Ersun Yanal, Tolgay ile birlikte Mehmet Topal ve Jailson'u da ilk 11'de oynatarak orta sahada pas üstünlüğünü ve
kontrolü ele geçirmeyi planlıyor.
İLK HEDEF ORTA SAHA...
Teknik patron Ersun Yanal, Zenit maçının 2. yarısında iyi bir görürtü veren Tolgay Arslan'ı Beşiktaş'a karşı oynatmayı planlıyor. Ersun Yanal, Tolgay ile birlikte Mehmet Topal ve Jailson'u da ilk 11'de oynatarak orta sahada pas üstünlüğünü ve
kontrolü ele geçirmeyi planlıyor.
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