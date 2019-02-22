Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. Hafta karşılaşmasında Göztepe İle Trabzonspor karşı karşıya geliyor.



11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Ekuban, Nwakame, Rodallega

GÖZTEPE'DE 4 EKSİK

Ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONDA DA 4 İSİM YOK

Sakatlıkları bulunan Pereira, Onazi, Ibanez ve Abdülkadir Ömür kafilede yer almazken tedavileri tamamlanan Uğurcan Çakır ve Filip Novak, 18 kişilik kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un 18 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega, Ali Osman Karnapoğlu.

22. KEZ KARŞI KARŞIYALAR...

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.