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  • 17.02.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 18:34

Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte 11'ler...

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, Perica (Muhtemel)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne

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