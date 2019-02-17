Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, Perica (Muhtemel)
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, Perica (Muhtemel)
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne
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