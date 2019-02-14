Bugünkü
Takvim

gemileri yaktı

Gary Medel gemileri yaktı
Alacakları i 'ya şikayet eden Gary Medel, takımdan ayrılma konusunda kararlı. Kulübü FIFA'ya şikayet ettikten sonra ilk 11'deki yerini de kaybeden Şili'li orta saha oyuncusunu Çin'den teklif geldiği ve Beşiktaş'ın Medel için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği konuşuluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGary Medel gemileri yaktı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri