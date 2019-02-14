Gary Medel gemileri yaktı

Alacakları için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Gary Medel, takımdan ayrılma konusunda kararlı. Kulübü FIFA'ya şikayet ettikten sonra ilk 11'deki yerini de kaybeden Şili'li orta saha oyuncusunu Çin'den teklif geldiği ve Beşiktaş'ın Medel için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği konuşuluyor.
- Spor
- 14.02.2019
- Gazete
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