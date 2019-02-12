Fenerbahçe - Zenit maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de hedef galibiyet. Tura iyi bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Dev karşılaşma ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe - Zenit maçının detayları...

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak karşılaşma bugün saat 20.55'te başlayacak. Fransız hakem Ruddy Buquet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 9 futbolcusu yer almıyor.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi.

Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA'ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı tercih etti.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu lisansı bulunmayan Carlos Kameni ile sezon başında uzun süre sakatlığı bulunan ve sarı-lacivertli formayla bu sezon hiçbir karşılaşmada görev alamayan Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.

Yeni sezon öncesi gelecek adına kadroya katılan ve Süper Lig'de zaman zaman kadroda yer bulan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA maçlarında görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

SKRTEL VE NETO ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki eşleşmede Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele verecek.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Zenit'te 2007-2008 sezonuna kadar forma giymişti.

Luis Neto ise uzun yıllar formasını giydiği Zenit'ten 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

Portekizli oyuncu bir sezon giydiği sarı-lacivertli formanın ardından tekrar eski kulübü Zenit'e geri dönmüştü.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 229. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında bugün Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 60 30 17 13 80 56 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 228 83 48 97 282 335



"KUPA 2"DE 114 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 114 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 114 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ZENİT ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Rusya temsilcisi Zenit, son yıllarda çizdiği form grafiğiyle başarılı günlerinin uzağında kaldı.

Rusya'nın önemli kulüplerinden biri olan Zenit, 2005 yılından sonra gerçekleştirdiği çıkışla Avrupa futbolunda ismini duyurdu.

SSCB döneminde tek şampiyonluğunu 1984 yılında elde eden Zenit, Rusya Premier Ligi'nde ilk zaferini ise 2007 yılında yaşadı. Rusya'da daha sonra 2009-2010, 2011-2012 ve 2014-2015'te şampiyon olan Zenit, Avrupa'da ise 2008 yılında zirveye çıktı.

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 2007-2008 sezonunda finalde İskoç ekibi Rangers'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Zenit, 2008 yılındaki UEFA Süper Kupa maçında ise İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Zenit'in Avrupa'da kazandığı iki kupada da takımın başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat bulunuyordu.

Rusya temsilcisi, Avrupa'da daha sonraki en önemli başarılarını 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynayarak gerçekleştirdi.

LİGİNDE LİDER

Zenit, 16 takımlı Rusya Premier Ligi'nde geride kalan 17 maç sonunda lider durumda bulunuyor.

Bu sezon şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Zenit, 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligde 34 puanla, Krasnodar'ın 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü eski futbolcusu Sergei Semak'ın yaptığı Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi bir sezon geçiriyor. Geçen sezon Rusya Premier Ligi'ni 5. sırada bitiren Zenit, sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek gruplara kaldı.

Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.

ARA TRANSFER DÖNEMİNİ HAREKETLİ GEÇİRDİ

Zenit, ara transfer dönemini Avrupa'da en hareketli geçiren takımlardan biri oldu.

Kadrosundaki en önemli yıldızlardan biri olan Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i Fransız kulübü Paris Saint Germain'e 45 milyon avroya satan Zenit, Evgeni Chernov, Ivan Novoseltsev ve Yuri Lodygin'le de yollarını ayırdı.

Zenit, ara transer döneminde yaptığı 3 hamleyle de kadrosunu kuvvetlendirdi. Rus kulübü, Boca Juniors'tan Kolombiyalı orta saha Wilmar Barrios, Rubin Kazan'dan İranlı santrfor Sardar Azmoun ve Shakhtar Donetsk'ten Ukraynalı stoper Yaroslav Rakytskyi'yi kadrosuna dahil etti. Bu 3 transfer için Zenit, kasasından 37 milyon avro bonservis bedeli çıkardı.

Zenit, UEFA listesine 3 yeni transferini de eklerken, Leandro Paredes, Maksim Bachinski, Yuri Lodygin, Dmitri Kirillov, Nikita Kakkoev, Mikhail Kizeev, Miha Mevlja, Dmitri Pletnev ve Ivan Tarasov kadrodan çıkardı.

Zenit'in Fenerbahçe maçı için UEFA'ya bildirdiği futbolcu listesi şu şekilde:

Kaleciler: Mikhail Kerzhakov, Nikita Goylo, Nikolai Rybikov, Andrei Lunev.

Defans: Aleksandr Anyukov, Denis Terentyev, Branislav Ivanovic , Luis Neto, Elmir Nabiullin, Igor Smolnikov, Emanuel Mammana, Yaroslav Rakytskyi, Sergei Bugriev, Danila Prokhin.

Orta saha: Matias Kranevitter, Claudio Marchisio, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov, Robert Mak, Aleksandr Erokhin, Wilmar Barrios, Magomed Ozdoev, Hernani, Leon Musaev, Nikita Koldunov, Ilya Vorobyov, Daniil Shamkin.

Forvet: Sardar Azmoun, Aleksandr Kokorin, Sebastian Driussi, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Nikita Simdyankin.

ZENİT'İN 2 AYDIR RESMİ MAÇI YOK

Zenit, Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maç oynamıyor.

Son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık'ta oynayan Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.