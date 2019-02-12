Taraftar çileden çıktı | MHK istifa!

Hafta sonunda hakemliği bıraktığı ve VAR Koordinatörlüğü ile Hakem İşleri Müdürlüğü'ne atandığı açıklanan 42 yaşındaki Şimşek, en deneyimli VAR hakemi unvanını da elinde bulunduruyordu. Şimşek bu sezon ligde ve kupada 35 kez VAR, 5 kez de AVAR olarak atanmıştı. Murat Ilgaz'dan görevi devralan Şimşek, bundan sonra tüm enerjisini ve mesaisini hakemlik için harcayacağını ifade etti.