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Taraftar çileden çıktı | MHK istifa!

Süper Lig'de hakem hatasından canı yanmayan takım yok. Futbolseverler, Yusuf Namoğlu ve hakemlerinden yaka silkti. VAR'da bile çifte standart var.

12.02.2019 09:11 - Son Güncelleme:
Taraftar çileden çıktı | MHK istifa!

Kitlelerin en sevdiği oyun olan futbol, son dönemde ülkemizde 'sinir harbi' haline geldi. Bunun da en büyük sorumlusu Merkez Hakem Kurulu...

Taraftar çileden çıktı | MHK istifa!

Atamalardan, sahadaki kararlara rağmen adalet beklenen kurum ve hakemleri bu sezon da çok kötü bir performans sergiliyor. Geçmiş yıllarda "Görmedik" bahaneleri de vardı.

Taraftar çileden çıktı | MHK istifa!

Ancak bu sezonun başından beri VAR sistemi uygulanıyor. Yani seni uyarıyorlar ve görmediğini oradan bakıp düzeltebiliyorsun. Yine de hataların ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında Beşiktaş şikayetçiydi, ardından Galatasaray isyan etti.

Taraftar çileden çıktı | MHK istifa!

Trabzonspor ve Erzurumspor en çok hakem hatasına maruz kalan takımlar. Fenerbahçe ve Başakşehir de isyan kervanına katıldı. Diğer ekipler de adaletsizlikten ve çifte standarttan şikayetçi. Hal böyle olunca kulüplerin renkleri farklı ancak tepkileri aynı: MHK İSTİFA.

Taraftar çileden çıktı | MHK istifa!

Hakem ve VAR kararlarının toplumun sinir uçlarıyla bu kadar oynaması bazı 'operasyonel düdüklerin' Türkiye Futbol Federasyonu'nu devirme veya kısa yoldan ele geçirme çabası olarak da yorumlanıyor.

Taraftar çileden çıktı | MHK istifa!

VAR'DA YENi DÖNEM
Son zamanlarda çokça eleştirilen Video Asistan Hakemliği'nde (VAR) yeni dönem resmen başladı. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası son çeyrek final maçlarından itibaren uygulanan VAR'ın Koordinatörlüğüne getirilen Süper Lig eski hakemi Barış Şimşek görevi devraldı.

Taraftar çileden çıktı | MHK istifa!

Hafta sonunda hakemliği bıraktığı ve VAR Koordinatörlüğü ile Hakem İşleri Müdürlüğü'ne atandığı açıklanan 42 yaşındaki Şimşek, en deneyimli VAR hakemi unvanını da elinde bulunduruyordu. Şimşek bu sezon ligde ve kupada 35 kez VAR, 5 kez de AVAR olarak atanmıştı. Murat Ilgaz'dan görevi devralan Şimşek, bundan sonra tüm enerjisini ve mesaisini hakemlik için harcayacağını ifade etti.

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