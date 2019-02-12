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  • 12.02.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 12:57

'dan Sala için saygı duruşu

Bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu için bu haftaki kulüp organizasyonları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları öncesi Emiliano Sala anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. İsteyen takımların siyah kol bandı takarak sahaya çıkabileceği de ifade edildi.

28 yaşındaki Arjantinli santrafor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı 'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken 'nde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

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