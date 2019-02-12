UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başladı. Son 16'ya kalan takımlar bir üst tura çıkabilmek için mücadele veriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni büyük bir merakla takip eden futbolseverler bu hafta hangi Şampiyon Ligi maçları var sorusuna yanıt arıyor. Bizler de sizin için bu hafta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını derledik.

BU HAFTA HANGİ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, 12 Şubat Salı ve 13 Şubat Çarşamba günleri toplam 4 karşılaşma oynanacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

12 ŞUBAT

Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 ŞUBAT

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)

19 ŞUBAT

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

20 ŞUBAT

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)