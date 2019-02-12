Galatasaray Benfica ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında mücadele edecek. Galatasaray ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etmişti. Şimdi birçok futbolsever Galatasaray - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Galatasaray - Benfica maçıyla ilgili merak edilen tüm detayları sizin için araştırdık.

GALATASARAY - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçının ilk maçında Benfica'yı konuk edecek. İki ekibin bir üst tur için mücadele edeceği karşılaşma 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak.

GALATASARAY - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Benfica karşılaşmasının yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu açıklandığında sizinle paylaşacağız.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakanın satışa sunulan bilet fiyatları 150 ile bin lira arasında değişiyor.

GALATASARAY - BENFİCA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY

Fernando Muslera, Martin Linnes, Marcao, Luyindama, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne

BENFİCA

Vlachodimos, Andre Almeida, Dias, Ferro, Gabriel, Grimaldo, Gedson Fernandes, Salvio, Cervi, Joao Felix, Seferovic