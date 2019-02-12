UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Zenit Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sezonun ikinci yarısına yeni transferleriyle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Zenit maçına odaklandı. Fenerbahçe Zenit'i yenerek son 32 turunun ilk maçında avantaj yakalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Zenit maçına ilişkin detaylar...

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe bu akşam saat 20.55'te Kadıköy Ülker Stadı'nda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. İki rakibin tur için mücadele edeceği karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE VE ZENİT'İN AVRUPA MACERASI

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. D Grubu'nda Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Slovakya'dan Spartak Trnava ve Belçika'dan Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, grubunu Dinamo Zagreb'in ardından 2. sırada bitirerek son 32 turuna adını yazdırdı.

Teknik direktörlüğünü Sergei Semak'ın yaptığı Zenit ise sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek organizasyonda grup aşamasına yükseldi. Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses, Ayew, Slimani

Zenit: Lunev, Anyukov, Rakitsky, Ivanovic, Naibullin, Hernani, Smolnikov, Erokhin, Marchisio, Driussi, Dzyuba