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  • 13.02.2019 05:03
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 05:03

'u salladı!

son 16 turu ilk maçında Saint-Germain deplasmanda 'ı 2-0 mağlup etti.

PSG Old Trafford'u salladı!

son 16 turu ilk maçında ve Cavani'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçta deplasmanda İngiliz devi 'ı 1-0 mağlup etti ve 6 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda net fırsatlar üretmekte zorlanırken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda etkili başlayan taraf Manchester United olurken PSG bu baskıyı kırmayı başardı. Karşılaşmanın 52. dakikasında kazanılan kornerde 'nın ortasını iyi takip eden Presnel Kimpembe tek dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Gelen golden sonra moral bulan ekibi sağ kanattan Angel Di Maria'nın içeriye gönderdiği topu tek vuruşla ağlaran gönderen Kylian Mbappe'nin golüyle 'da farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 89. dakikasında ManU'nun yıldızı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek zorlu rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG zorlu deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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