PSG Old Trafford'u salladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Neymar ve Cavani'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçta PSG deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 1-0 mağlup etti ve 6 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda net fırsatlar üretmekte zorlanırken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.





İkinci yarıda etkili başlayan taraf Manchester United olurken PSG bu baskıyı kırmayı başardı. Karşılaşmanın 52. dakikasında kazanılan kornerde Angel Di Maria'nın ortasını iyi takip eden Presnel Kimpembe tek dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Gelen golden sonra moral bulan Paris ekibi sağ kanattan Angel Di Maria'nın içeriye gönderdiği topu tek vuruşla ağlaran gönderen Kylian Mbappe'nin golüyle Old Trafford'da farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 89. dakikasında ManU'nun yıldızı Paul Pogba ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek zorlu rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG zorlu deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.