Tolgay dilinin kurbanı oldu!

F.Bahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, maç bitiminde söylediği sözler nedeniyle ikinci sarı karttan atıldı. Tecrübeli oyuncunun koridorda, maçın hakemi Alper Ulusoy'a, "Her b.ka sarı kart gösteriyorsun" dediği ve bu yüzden atıldığı öğrenildi. Ulusoy'un Tolgay Arslan'ın gördüğü kartı Ersun Yanal'a da bildirdiği belirtildi. Isla, Soldado Tolgay, Konya maçında oynamayacak.
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- 09.02.2019
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