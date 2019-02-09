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Tolgay dilinin kurbanı oldu!

Tolgay dilinin kurbanı oldu!
F.Bahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, maç bitiminde söylediği sözler nedeniyle ikinci tan atıldı. Tecrübeli oyuncunun koridorda, maçın hakemi Alper Ulusoy'a, "Her b.ka sarı kart gösteriyorsun" dediği ve bu yüzden atıldığı öğrenildi. Ulusoy'un Tolgay Arslan'ın gördüğü kartı Ersun Yanal'a da bildirdiği belirtildi. Isla, Soldado Tolgay, Konya maçında oynamayacak.

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