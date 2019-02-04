Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elendikten sonra önce Evkur Yeni Malatyaspor'u ardından da Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'deki kara bulutlar dağıldı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, ligin 2. yarısındaki hedeflerinde revizyona gitti. Tecrübeli teknik adam 41 puan olarak belirlediği hedefi 44 puana yükseltti.
- Spor
- 04.02.2019
- Gazete
Ersun Yanal Fenerbahçe’nin 2. yarıdaki hedefini güncelledi! Artık hedef 44 puan
“Tüm maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. 2. yarıdaki hedefimiz 41 puan” diyen Yanal çark etti! Takımının iyi durumunu gören tecrübeli teknik adam hedefini 44 puan olarak revize etti.
Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elendikten sonra önce Evkur Yeni Malatyaspor'u ardından da Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'deki kara bulutlar dağıldı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, ligin 2. yarısındaki hedeflerinde revizyona gitti. Tecrübeli teknik adam 41 puan olarak belirlediği hedefi 44 puana yükseltti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.