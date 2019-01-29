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  • 30.01.2019 02:24

Son dakika: Diagne 'da!

, devre arası döneminin kapanmasına saatler kala forvet takviyesi için dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın ile için pazarlık masasına oturduğu haberleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarların odak noktasındaki Mbaye Diagne, bugün Bafetimbi Gomis ile görüldü derken Galatasaray, Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.



Galatasaray ilk yarının gol kralı için Kasımpaşa ile 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ile el sıkıştı. Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşırsa Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonus ödeyecek.

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