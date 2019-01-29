Galatasaray ilk yarının gol kralı için Kasımpaşa ile 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ile el sıkıştı. Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşırsa Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonus ödeyecek.
Son dakika: Diagne Galatasaray'da!
Galatasaray, devre arası transfer döneminin kapanmasına saatler kala forvet takviyesi için dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Mbaye Diagne için pazarlık masasına oturduğu haberleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarların odak noktasındaki Mbaye Diagne, bugün Bafetimbi Gomis ile görüldü derken Galatasaray, Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.
- Diriliş Kadıköy
- Galatasaray'da Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
- Gecikmeli maçta ilk 11'ler belli oldu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.