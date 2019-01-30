Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!
Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin son günlerinde de hız kesmiyor. Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan transferini sona getirdiği ve Beşiktaş ile anlaştığı kaydedildi.
30.01.2019 00:01 - Son Güncelleme: 30.01.2019 00:13
Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişata Yeni Malatyaspor galibiyeti ile dur diyen Fenerbahçe'de gözler, devre arası transfer döneminin son günlerinde yapılacak takviyelere çevrildi.
Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için uğraşırken Senad Ok'un sarı-lacivertli ekibin transfer gündemi ile alakalı yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
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