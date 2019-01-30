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Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin son günlerinde de hız kesmiyor. Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan transferini sona getirdiği ve Beşiktaş ile anlaştığı kaydedildi.

30.01.2019 00:01 - Son Güncelleme: 30.01.2019 00:13
Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için uğraşan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan transferi nihayet sona erdi.

Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı 2.5 milyon Euro Şener Özbayraklı karşılığında kadrosuna kattı.

Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı'nın siyah-beyazlı ekibe aynı maaş ile transfer olacağı bilgisi paylaşılıyor.

Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Beşiktaş, pazarlıkların başında Tolgay Arslan için 5 milyon Euro Şener Özbayraklı'yı isterken ilerleyen süreçte iki kulüp arasındaki anlaşma nihayet sağlandı.

Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişata Yeni Malatyaspor galibiyeti ile dur diyen Fenerbahçe'de gözler, devre arası transfer döneminin son günlerinde yapılacak takviyelere çevrildi.

Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için uğraşırken Senad Ok'un sarı-lacivertli ekibin transfer gündemi ile alakalı yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

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