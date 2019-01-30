Türkiye'den ve dünyadan en kötü transferler (En başarısız transferler)
Yüksek ücretlerle, büyük umutlarla geldiler. Havaalanlarında, binlerce taraftar tarafından karşılandılar. Spor gündemi günlerce onları konuştu. Birçoğununun mucizeler yaratması beklendi. Peki sonuç? Koca bir fiyasko! Onlar gol makinası olarak gelip, arkasına bakmadan geri dönenler. Fenerbahçe'ye gol makinası olarak gelenler, Galatasaray'da tek başına duvar örmesi beklenenler... Liste uzayıp gidiyor. Süper Lig ve dünyadan en kötü transferleri sizler için derledik.
Aílton Gonçalves da Silva - Beşiktaş
Beşiktaş'a gelmeden önce Werder Bremen ve Schalke formalarıyla pek çok gol atan Ailton, Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol atarak yetersiz bir görüntü çizdi. Fazla kiloları yüzünden sürekli basında konuşulan Ailton, "biraz kilo verse aslında çok güzel olur" denilen kız gibi; "ah biraz kilo verse aslında süper forvet" olarak akıllarda kaldı.
Ayhan Akman - Beşiktaş
İnegölspor'un altyapısında yetişen Ayhan Akman, 1998 Temmuz'unda Jonh Benjamin Toshack'ın isteğiyle, 8.750.000 $'lık bedelle Beşiktaş'a geldi. Sakatlıklarla boğuşmasına rağmen 81 maçta 19 gol atan Ayhan, son sakatlığından sonra taraftarla da polemikler yaşadı ve takımda durumu soru işareti haline geldi. Ahmet Yıldırım ve Mehmet Aksu'nun Beşiktaş'a geçmesinin ardından 500 bin $ karşılığında Galatasaray'a transferolan Ayhan; belki de hayatının en iyi kararını vermiş oldu. 5 farklı teknik direktörle çalışan, 3 farklı mevkide görev alan Ayhan Akman, futbolu bıraktığı 2013 yılına kadar Galatasaray formasıyla 314 maça çıktı.
Okan Koç - Beşiktaş
İlhan Cavcav'ın 3 Büyüklere patır patır oyuncu sattığı dönemde Beşiktaş'a alınan genç futbolcunun, disiplinsiz davranışları ve gece hayatına kendini kaptırması ile düşüşe geçtiği rivayet edilir. Beşiktaş forması giydiği 17 maçta 2 gol atan Okan, önce Konyaspor'a kiralanmış, buradan Galatasaray'a transfer olacakken lisansında çıkan sorunlar nedeniyle transfer gerçekleşmemiş ve Ankaragücü'ne gitmiştir. "Aah ah biraz kendine baksa ne büyük futbolcu olurdu" denilen, heba edilmiş yetenekler arasındadır kendisi.
Osvaldo Nartallo - Beşiktaş
"Yeni Kempes" olarak lanse edilen futbolcu Beşiktaş'a büyük umutlarla geldi. Aslında kötü de performans sergilememiş, forma giydiği 20 maçta 10 gol atmıştı ancak sezon bitiminde Petrol Ofisi'ne gönderildi ve lüle saçlarıyla hafızalarımızda kaldı. Nartallo'nun bir başka özelliği de Türkiye ligine transfer olan ilk Arjantinli futbolcu olmasıdır.
Rodrigo Barbosa Tabata - Beşiktaş
Santos'tan Gaziantepspor'a bonservisiyle gelen Tabata, 1 sezon sonra Gaziantepspor'dan 8 Milyon € karşılığında satın alındı. Beşiktaş formasıyla 49 maça çıkan Tabata, 2 gol 11 asist ile sezonu tamamlayınca; Al Rayyan kulübüne önce kiralandı, sonra 1,15 milyon € karşılığında satıldı.