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  • 29.01.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 15:08

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Galatasaray'dan

Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta'nın ABD'li skoreri Malik Harrison'a göz dikti

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Galatasaray'dan

Galatasaray Doğa Sigorta'nın ABD'li skoreri Malik Harrison sarı kırmızılı forma ile gösterdiği performansla şimdiden transferin gözdesi oldu.

İddialara göre; Fenerbahçe Beko, ABD'li forveti gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

Ligde 16 maçta 14 sayı, 3.19 asist ve 3.06 ribaunt ortalamaları ile oynayan Harrison, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçta 7 üçlük isabeti ile 28 sayı atmıştı.

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