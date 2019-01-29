Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Galatasaray'dan

Galatasaray Doğa Sigorta'nın ABD'li skoreri Malik Harrison sarı kırmızılı forma ile gösterdiği performansla şimdiden transferin gözdesi oldu.

İddialara göre; Fenerbahçe Beko, ABD'li forveti gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

Ligde 16 maçta 14 sayı, 3.19 asist ve 3.06 ribaunt ortalamaları ile oynayan Harrison, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçta 7 üçlük isabeti ile 28 sayı atmıştı.