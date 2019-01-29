Galatasaray - Boluspor maçı ne zaman? Türk Telekom Stadı, heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray bu maçta sahadan galibiyet, beraberlik veya karşılıklı gollü tek farklı mağlubiyetle ayrılması durumunda bir üst tura yükselecek. Boluspor ise farklı gollü galibiyet ile bir üst tura geçme hedefinde. Peki, Galatasaray - Boluspor mçaı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Boluspor maçının detayları...

GALATASARAY - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak rövanş maçı bugün saat 19.45'te başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma a2 kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray bu maçta sahadan galibiyet, beraberlik veya karşılıklı gollü tek farklı mağlubiyetle ayrılması durumunda bir üst tura yükselecek. Mücadelenin 90 dakikası 1-0'lık Galatasaray mağlubiyeti ile sonuçlanırsa uzatmaya gidecek. Boluspor, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda 22 Ocak 2019 Salı günü oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Selçuk İnan kaydetmişti.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı süren Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, Boluspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Süper Lig'de az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

KURA ÇEKİMİ 30 OCAK'TA

Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.

Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.